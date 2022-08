Erro nos dados coloca Gil do Vigor na política

Imagem do ex-BBB apareceu no registro de pré-candidato no TSE

Socorro? Colocaram Gil do Vigor na política sem ele nem saber. Isso mesmo, o ex-BBB apareceu no local em que consta o registro e informações pessoais de um candidato do Mato Grosso. De acordo com o G1, tudo não passou de um erro nos dados do candidato a deputado estadual.

Os fãs do economista foram à loucura, afinal, sua candidatura apareceu no site do Tribunal Superior Eleitoral, mas tudo não passou de um susto (?).

A foto de Gil aparece junto do nome do candidato Luciano Gomes e o partido Democrata Cristã (DC) informou que tudo não passa de um erro de dados, contatando o jurídico e solicitando a alteração da imagem.