Ernesto Paglia deixa a Globo após 44 anos de casa

Ali Kamel comunicou a saída do jornalista do time de comunicadores da TV Globo

Tenho até medo quando Ali Kamel, diretor-geral de jornalismo da TV Globo, aparece para dar alguma notícia diante de algum jornalista da Globo. Ontem (26), ele revelou que Ernesto Paglia estava deixando o time de comunicadores da emissora após 44 anos de casa.

“Termina o ciclo de um repórter brilhante, referência para todos nós. O filho do Gerardo e da Haida; o pai do Bernardo, do Frederico e da Elisa; o marido da Sandra; o Bochecha, como era chamado na infância, um colega gentil e acolhedor. E deixará um legado irretocável”, escreveu Ali Kamel.

Ernesto continuará produzindo um documentário para a Globo Play, que não teve tema divulgado até o momento. “Ainda poderemos apreciar um pouco mais da maestria de Ernesto Paglia nas telas da Globo. O bravo Ragazzo deixa pronto um Globo Repórter especial, parte das comemorações de 50 anos do programa. E há em gestação um projeto de documentário para o Globo Play. Ao Paglia, em meu nome e no da Globo, o nosso muito obrigado”, finalizou Kamel.