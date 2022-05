Na fossa após fim do namoro com Bill Araújo, Érika Schneider aguenta Rico Melquiades cantar “Supera”

Com um amigo desses, a ex bailarina do Faustão precisa de inimigo?

Nesta quarta-feira, (11), Érika Schneider passou por um momento um tanto quanto inusitado, sabe? A ex bailarina do Faustão reencontrou Rico Melquiades, seu amigo desde ‘A Fazenda’ e ele não soube perdoar sua fossa após o fim do namoro com Arcrebiano Araújo, o Bill.

Ao encontrar a amiga para jantar, ele cantou “Supera”. “Se ele não te quer supera! De mulher para mulher supera!”, disparou o amigo. Rico, depois, postou que a levou para jantar para fazê-la sorrir.

E claro que o vencedor da Fazenda recebeu críticas sobre a situação e Rico explicou que torce muito pelos dois e é amigo de ambos. E que não tem nada a ver com o fim do relacionamento deles e só brincou para fazê-la sorrir assim como fará com o influenciador também.

Ah gente, deixa ele brincar né? Cada um tem uma forma de consolar os amigos! Eu achei incrível! Lembrando que Bil não precisa de consolo já que ele quem colocou um ponto final com as gravações do ‘De Férias com o Ex’ chegando. Pronto, falei!