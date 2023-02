Erika Schneider revela perrengue pré-desfile: “Imagina eu sem fantasia”

A ex-fazenda estreou ontem (19), como musa da escola de samba Mocidade.

Quem vê luxo não vê corre. Na tarde de ontem, a ex-Fazenda Erika Schneider, passou por um perrengue daqueles pouco antes de sua estreia como musa do Carnaval, pela escola Mocidade Independente de Padre Miguel.

Através de seus stories, Erika conta que teve sua mala trocada no avião, e que nem mesmo tinha percebido o erro até o momento que a outra “prejudicada” da história entrou em contato com ela.

“Quem fez a reserva do hotel, foi uma agência. Deu um probleminha para a gente entrar, ficamos esperando. Deu certo, subimos para o quarto. Almocei, deitei. Meu telefone toca: ‘Eu sou a dona da mala que você está. Acho que trocamos no avião’. Eu dei um pulo da cama! Peguei a mala de uma menina do mesmo voo. Nem percebi! Ela percebeu antes de mim. Eu cheguei cansada e dormi”, contou a musa da mocidade.

Essa troca de malas pode parecer algo bem comum e não tão preocupante, porém, a fantasia que Erika utilizou durante o desfile estava dentro da mala perdida. Felizmente o erro foi percebido com antecedência e deu tempo de resolver o contratempo sem prejudicar o desfile.

“A sorte que ela viu meu nome, viu quem eu era na internet e conseguiu meu telefone! Que loucura… Agora vamos trocar a mala. Imagina se eu descubro isso à noite? No desfile? Imagina eu sem fantasia? Não sei o que acontece comigo”, finalizou a ex-Fazenda.