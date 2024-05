Erasmo Viana desabafa sobre seus vídeos transando com mulher terem vazado do Privacy

Vocês acharam que Erasmo não iria falar nada após o kikiki rodar solto sobre o seu vídeo íntimo transando com uma mulher vazar do seu Privacy? Se enganaram! O modelo soltou os cachorros e revelou que o karma não falha, argumentando que a internet é uma terra sem lei.

“Não existe manual para aprender a lidar com a internet. A decisão de trabalhar com essa ferramenta, principalmente expondo a imagem pessoal, é algo que demanda muita coragem e inteligência emocional. Porque aqui é realmente terra de ninguém, são poucas as situações que você tem o controle, mas é obrigação de cada um saber controlar suas emoções diante de tudo”, começou ele.

Em seguida, ele falou sobre os conteúdos vazados: “A energia direcionada para as coisas ruins infelizmente ainda sobrepõem as coisas boas. Embora existam momentos de angustia e julgamentos, eu sempre irei buscar o lado positivo dessa rede que nos governa, seja influenciando positivamente as pessoas ou sendo influenciado por elas”, declarou.

E finalizou, aconselhando seus seguidores: “Nunca permita que te diminuam ou que façam duvidar de quem você é, dos seus valores. Porque, no final de tudo, a Lei do Karma nunca falha. Deus vê tudo, não passa nada em branco”.