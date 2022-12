“Era um personagem”, dispara Moranguinho sobre Deborah

Eliminada da semana participou da Cabine de Descompressão e soltou os cachorros em cima da ruiva, coloca de confinamento

Olha ela! Moranguinho não teve medo de mandar uma indireta para Deborah Albuquerque e concluir que a musa era um personagem dentro da Fazenda. A eliminada com 13% dos votos soltou os cachorros em cima da ruiva ao participar da Cabine de Descompressão e disse que às vezes se confundia com o personagem que Deborah mantinha com dificuldade.

“A Deborah é uma interrogação, muitas vezes eu achei que ela era um personagem e ficou over, ficou muito. Mas também muitas vezes achei que ela não era um personagem, ela é assim mesmo!”, disse.

Ellen ainda disse que tinha dó da ruiva, mas acabou percebendo que aquele era o seu jeito e que não tinha como mudar o fingimento dela dentro do jogo pelo prêmio milionário.