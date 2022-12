“Era só uma paquera, mas eu gostava do jeito dela”, declara João Gomes

Cantor agitou a internet ao aparecer aos beijinhos com Ary Mirelle e não deixou de contar detalhes ao jornalista João Lima Neto

Olha ele! João Gomes deixou a internet pipocando depois de surgir entre brincadeiras bobas e gostosas. O cantor apareceu com Ary Mirelle e não deixou de dar detalhes sobre a relação dos dois ao jornalista João Lima, contando que eles se conheceram em uma viagem de Gomes.

“Conheço ela há um tempo, muito tempo. Até antes de viajar para Fortaleza, aquelas primeiras viagens [2021]. Só que era só uma paquera, mas eu gostava do jeito dela, me sentia bem com ela. Agora, a gente tá mais próximo”, explicou.

Vale lembrar que antes de mais nada, a internet fomentou a relação dele com Maisa Silva, de quem ele é fã até hoje.