“Era para ter cortado meu corpo inteiro”, Ana Hickmann assusta com acidente em casa

Foi realmente um livramento, depois dessa chama alguém pra fazer uma oração nessa casa, que a coisa aí está feia. Deste domingo, 07, a apresentadora Ana Hickmann contou em seus stories, no Instagram, que quando ela foi fechar o box do banheiro o vidro explodiu e estilhaçou. A empresária disse que foi o maior susto que ela teve em casa e afirmou: “Foi um livramento”.

“Levei alguns minutos para me reestabelecer agora, levei um susto. Estava saindo do banho, e a porta do meu box, na hora que eu fechei, estourou inteirinha em cima de mim. Foi a cena mais assustadora que já vi na minha vida. Isso nunca tinha acontecido aqui em casa. Do jeito que partiu era para eu ter cortado meu corpo inteiro e a única coisa que eu tive foi um corte pequeno, profundo, mas pe queno aqui na minha mão.”, declarou a apresentadora.