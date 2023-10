Equipe de Silvio Santos desmente boatos de esquecimento: “Ele está bem”

O apresentador de 92 anos foi vítima de fake news que informaram que a substituição da sua personalidade no programa pela da filha era advinda dos esquecimentos constantes

Silvio Santos foi alvo de diversos boatos na web e sobrou para sua equipe desmentir tudo e colocar os pratos limpos. A equipe do apresentador desmentiu os boatos de que ele estivesse com esquecimentos e disse que ele estava bem, curtindo momentos com a família. As más línguas ainda disseram que esse foi o motivo de Patrícia Abravanel ter sido inserida na atração com seu nome no SBT.

De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, o apresentador não teve nenhum esquecimento. “Mentira! Ele está bem, curtindo a família. Silvio Santos gera audiência. Isso não procede”, informaram, de acordo com o colunista Matheus Balde, do programa Melhor da Tarde, na Band.

Nas redes sociais, a família publicou diversas fotos ao lado do apresentador que apareceu sorridente no aniversário de 46 anos de Patrícia Abravanel.