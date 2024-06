Equipe de Nahim anuncia detalhes sobre o velório do cantor

Amores, na tarde desta quinta-feira (13), a equipe do cantor Nahim, que nos deixou na madrugada de hoje, utilizou o instagram do próprio cantor para revelar detalhes sobre o velório do mesmo.

Segundo sua equipe, o corpo do cantor será velado, em cerimônia aberta ao público, a partir das 20h de hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em Moema, na capital paulista, e segue até às 10h de sexta (14), sendo enterrado às 16h, no Cemitério Municipal de Miguelópolis, sua cidade natal, em São Paulo.