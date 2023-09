Equipe de Luísa protege a cantora dos haters e desinstala todas as redes sociais do seu celular pessoal

A equipe da cantor revelou que teve que tomar uma medida drástica para contornar a situação e preservar a saúde da artista após o término da cantora com Chico Veiga

Luísa Sonza surpreendeu os seus fãs e até quem não era fã da cantora soube que ela terminou com Chico Veiga. Acontece que uma onda de hate muito forte se abateu sobre a cantora (de novo) e a sua equipe teve que reagir. Com a saúde mental em risco, a equipe resolveu desinstalar todas as redes sociais do seu celular pessoal por tempo indeterminado.

Logo, a cantora não terá acesso à opinião pública por um bom tempo, até conseguir voltar a vida ao normal e o tribunal da internet parar de julgar sua ação na vida pessoal.

Luísa chegou a fazer alguns tweets rebatendo a crítica e disse que a traição não foi estratégia de marketing para o seu novo trabalho que tem músicas sobre Chico.