Equipe de Bruno Gaga publica nota de repúdio contra Fred Nicácio

Esta não é a primeira vez que Fred Nicácio faz ataques a Bruno.

Gente, mais cedo contei para vocês sobre as terríveis críticas destrutivas que o brother Fred Nicácio fez a respeito da aparência e do jeito de Bruno Gaga. Pois bem, diante das palavras do médico, na manhã desta quarta-feira (25), a equipe responsável por cuidar das redes de Bruno, publicou uma nota de repúdio contra o comportamento de Fred.

“Mais uma vez Dr. Fred ataca Bruno de maneira gratuita! A assessoria do Bruno tomou conhecimento das falas preconceituosas do Dr. Fred hoje pela manhã. Nossa estrela foi alvo de comentários sobre sua aparência e beleza, dentre eles a seguinte aspa: ‘não é nem porque é gordo’. Outro comentário foi ‘Ele não chama atenção pela beleza… Bota o Bruno no meio aqui, ele destoa do resto.’”, relatou a assessoria.

Ainda em nota, a equipe de Gaga revive outra ocasião em que Bruno foi atacado por Nicácio e afirma que todos aqueles que estão responsáveis pela conta, repudiam os ataques e comentários pejorativos que foram feitos pelo médico.

“Além desses comentários, durante a primeira semana de programa, Fred se referiu à Bruno de maneira pejorativa, como uma ‘bicha caricata’. Todos esses episódios formulam uma incoerência com falas direcionadas ao jogador alagoano, em que o Médico diz ter empatia por Bruno por ambos serem ‘bichas pretas’. Gostaríamos de reafirmar que repudiamos todo e qualquer tipo de preconceito, comentários pejorativos sobre a aparência de Bruno e gordofobia. Aparentemente Dr. Fred não tem afeição por pessoas fora do padrão estético, mas enquanto isso, Bruno enfrentou uma vida inteira de autoaceitação”, notificou a equipe.