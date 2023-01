Equipe de Bruna Griphao declara que é #ForaGabriel

Adm´s da atriz usaram o Twitter para dizer que prezam o jogo individual da loira dentro da casa

Eu fico nervosa do lado de fora da casa, viu? Porque os adm´s que controlam as redes sociais dos brothers ficam perdidos com que posicionamento têm que tomar, mas a equipe de Bruna não teve medo de declarar que é #ForaGabriel diante de tudo que ela passou com o brother.

“Prezando pelo jogo individual da Bruna e para protegê-la da forma que conseguimos, neste paredão nós somos #ForaGabriel”, escreveu no Twitter.

Nos primeiros dias eles tiveram um envolvimento que teve que ser interrompido pelo apresentador devido às acusações de toxicidade alarmantes ficarem entre os dois. Principalmente após Gabriel dizer que daria uma cotovelada nela.