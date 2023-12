Equipe de Alexandre Pires se pronuncia após investigação da Polícia Federal

O nome do cantor Uberlandense foi envolvido em uma ação da Polícia Federal e a equipe negou que ele tenha qualquer relação com o ocorrido

Viish! O nome de Alpendre Pires apareceu em uma investigação da Polícia Federal nesta semana e a equipe do cantor se prontificou a explicar tudo e mostrar que o nome do cantor não tem qualquer envolvimento com o que de fato ocorreu. O nome dele apareceu entre os investigados na Operação Disco de Ouro, que visa desarticular o garimpo ilegal em terra indígena em Roraima, por causa do pagamento que ele teria recebido de uma mineradora investigada.

Em uma nota oficial ao site do colunista Leo Dias, os advogados dele, liderados por Luiz Augusto Filizzola D’Urso, informaram: “Na qualidade de advogado do cantor e compositor Alexandre Pires, viemos a público, diante das notícias veiculadas pela mídia em geral, esclarecer que o cantor Alexandre Pires não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena. Destacamos que o referido cantor e compositor é uma das mais importantes referências da música brasileira, sendo possuidor de uma longa e impecável carreira artística. Alexandre Pires foi tomado de surpresa diante da recente operação da Polícia Federal que indevidamente envolveu seu nome. Por fim, salientamos que o cantor e compositor Alexandre Pires jamais cometeu qualquer ilícito, o que será devidamente demonstrado no decorrer das investigações, reiterando sua confiança na Justiça brasileira”.

Além disso, a Opus Entretenimento, que representa a carreira de Alexandre Pires, também emitiu uma nota sobre o caso por meio das redes sociais. Eles informaram que desconhecem qualquer atividade ilegal. “A Opus Entretenimento, presente há 47 anos no mercado de eventos, fomentando há décadas a cultura e o entretenimento no país, vem a público informar que desconhece qualquer atividade ilegal supostamente relacionada a colaboradores e parceiros da empresa. Em relação a Alexandre Pires, uma das grandes referências da música brasileira, a Opus, responsável pela gestão de sua carreira, manifesta sua solidariedade ao artista, confiando em sua idoneidade e no completo esclarecimento dos fatos. A Opus mantém o seu compromisso de promover a cultura e levar o entretenimento ao público brasileiro”, informaram.