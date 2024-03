Equipe da CNN debocha de Nikolas Ferreira sobre discussão sobre doutrinação em escolas e universidades

Os comentaristas da CNN não se seguraram e caíram no deboche ao falar sobre o os planos de Nikolas Ferreira como presidente da comissão de educação e sua vontade de discutir ideologia com o Ministro da Educação. Vale ressaltar que a eleição aconteceu na quarta (06).

“Quero te completar, ele falou por telefone que também quer debater a doutrinação nas escolas e universidades (risos). É uma ideologia, enfim, por que ele foi escolhido? Se seguiu o rito do congresso, a democracia… Ele pode ser eleito presidente porque foi eleito deputado, aliás o mais votado do Brasil com quase um milhão e meio de votos”, disse Débora Bergamasco.

“O nome dele surpreendeu, porque o nome dele não estava sendo cotado, até ele foi pego de surpresa, ele mesmo disse que não queria se meter em presidência de comissão agora. Uma fonte do PL disse como se o Nikolas tivesse entrado para diminuir o fogo em cima da Caroline De Toni”, completou a comentarista.