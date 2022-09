Enzo Celulari comemora solteirice: “Não sou comprometido”

Ator está curtindo o festival de rock no Rio de Janeiro desacompanhado

Precisa de companhia, lindo? Estou prontinha para ir com você para onde for, Sr. Enzo Celulari. Aloca! O galã está curtindo a temporada de Rock In Rio desacompanhado e ainda disse que não está comprometido com ninguém.

“Acho que estou no meu momento, vivendo para mim agora, me curtindo. Claro que se acontecer alguma coisa no meio do caminho, por que não né?”, disse ele em entrevista para a Revista Quem.

O muso ainda complementou que não está pensando em ter um relacionamento. “Não sou comprometido com ninguém hoje, mas eu não estou pensando muito nisso, minha intenção é curtir uma boa música, estar com os meus amigos, curtir o festival que é uma coisa que eu gosto, da vibe que eu gosto”, contou.