Envenenamento cães Cauã Reymond: Polícia investiga caso no RJ

Contei para vocês o drama da vida de Cauã Reymond que dividiu com os seguidores que seus cães tinham sido envenenados. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, diante do caso que aconteceu com diversos cães na Barra da Tijuca, zona oeste.

Moradores da Barra afirmam que ao menos 40 cães foram contaminados por substância tóxica entre maio e junho, quatro deles morreram.

O ator anunciou a morte de Romeu por suspeita de envenenamento. Já uma cadela de estimação do ator, Shakira, também foi internada sob a mesma suspeita. Ela está se recuperando, segundo o ator.

A 16° DP (Barra da Tijuca) recebeu dois registros de envenenamento de cães. Nesta segunda (10), moradores do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, vão à DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente) registrar mais ocorrências.