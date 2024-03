Entregador arremessa TV por cima de portão na zona norte do Rio

Ai que horror, gente! Eu acabei de receber um vídeo que mostra um entregador arremessando uma televisão por cima do portão de uma casa, em Bento Ribeiro, bairro da zona Norte do RJ. A entrega inusitada aconteceu na última sexta-feira (8), por volta das 13h, e foi filmada por uma câmera de segurança. O aparelho, que ficou danificado, custou R$ 699 e o frete foi R$ 31.

Raphael Baez comprou a TV pelo aplicativo Vale Bônus para colocar no quarto dos filhos. Ao ser contractadi pelo portal O DIA, Baez explicou o corrido. “A gente não estava em casa. Quando o entregador ligou, minha esposa disse que o vizinho, que é nosso amigo, estava autorizado para receber. Mas aconteceu o absurdo de tacarem a televisão. À noite, quando ela chegou, tomou um susto”, contou.

Por volta das 19h, a esposa de Raphael, Gláucia Baez, e os filhos do casal encontraram a caixa de papelão escrito ‘frágil’ no chão. No vídeo, é possível ouvir a indignação da mulher ao pegar o aparelho. “O cara não fez isso, né? Não é possível que o entregador tenha feito isso. Surreal”, disse Gláucia, revoltada.

De acordo com Rafael, o produto foi danificado ao ser arremessado. “Aparentemente, não estava com nenhum dano, mas ela fica ligando e desligando. Entrei em contato e a Vale Bônus mandou uma outra televisão para mim”, afirmou.