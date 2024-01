Entenda a “treta do espelho” entre Nizam e Vanessa Lopes

Desde sábado (13), eu tenho visto uma movimentação estranha dentro do BBB e todos os participantes levam em consideração a “treta do espelho”, mais que depressa, liguei para minha fofoqueira e questionei o que poderia ter acontecido. Acontece que a confusão envolveu Nizam e Vanessa Lopes.

Nizam fez uma crítica à tiktoker durante uma conversa com Rodriguinho do quarto do líder. “Eu acho que ela tem os traumas dela mesmo. Vou te falar o que eu acho. Legal, respeito, menina engraçada, gente boa, a gente ri junto, mas tenho preguiça”, disse Rodriguinho. “Eu estou começando a ficar com preguiça”, respondeu Nizam.

Os dois continuaram falando sobre a dançarina e Nizam chegou a dizer que o choro dela era sempre falso, porque ela sempre chorava olhando para o espelho. “Me fala como isso pode ser genuíno?”.