Enteada de Pelé terá que provar parentesco para entrar na partilha da herança

Rei do futebol deixou um patrimônio milionário para a família que agora pretende dividir tudo entre os entes

Vish, o patrimônio deixado por Pelé tem dado o que falar nas redes sociais. De acordo com o Jornal Extra, a enteada do rei da bola terá que provar que tem parentesco com o jogador para entrar na divisão de bens. Vale ressaltar que Pelé faturava cerca de R$75 milhões com campanhas, licenciamento e presença em eventos.

Os sete filhos, dois netos e a esposa já estão sendo contados na divisão, mas Gemima Mcmahon, filha de Assíria Nascimento, luta na justiça para conseguir a sua parte do montante.

Para quem não sabe, o futebolista foi casado com Gemima e teve dois filhos, Joshua e Celeste. A juíza que cuida do caso quer comprovações de que Pelé tenha conexão familiar com a “família”.