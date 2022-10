“Então eu peço demissão”, Mariana Rios detalha demissão da Globo

Atriz disse em entrevista ao ‘PocCast’ que ficou com medo de que os autores das novelas ficassem com raiva dela

Minhas fofoqueiras seguem alimentadas pelas fofocas dos podcasts. Em entrevista para o ‘PocCast’, Mariana Rios deu detalhes sobre a sua saída da Globo. A atriz disse que não aguentava ser contratada e ficar negando convites para fazer novelas, revelando ainda ter medo dos escritores ficarem com raiva dela.

“Então eu peço demissão. Não é justo comigo e nem com a empresa eu continuar contratada e ficar negando convites para fazer novelas”, revelou. “Os autores daqui a pouco vão ficar com raiva de mim. Meus pais quase me mataram, ‘você é louca de pedir para sair da Globo”, disse Mariana.

Vale lembrar que o último trabalho de Mariana foi como substituta de Sabrina Sato no comando da apresentação do programa ‘Ilha Record’. A musa ainda disse que deseja investir mais na carreira de apresentadora que de atriz.