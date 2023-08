Enquanto estava na Geladeira na Record , Geraldo Luís foi único que estendeu a mão para Chris Flores

A apresentadora abriu o seu coração no Fofocalizando e não deixou de falar sobre o seu nível de amizade com o jornalista e amigo do coração

Ai gente, minhas fofoqueiras do Leblon estavam comentando quando foram buscar o pão pela manhã e eu não pude deixar de pegar cada detalhe. Chris Flores se desfez em elogios para Geraldo Luís no Fofocalizando. A apresentadora disse que ele foi o único amigo que a ajudou quando ela perdeu seu espaço no ar.

“Quando a gente está no ar, quando estamos fazendo sucesso, é muito fácil, tem todo mundo em volta. Quando saímos do ar, muitas pessoas faltam na nossa vida. A primeira pessoa que me ligou foi esse cara aqui. Ele falou: ‘Se você quiser voltar para o ar, você volta agora junto comigo no meu programa. Você faz o que você quiser, você precisa voltar para o ar'”, revelou ela.

Geraldo ficou emocionado e declarou: “Você não é amiga da televisão, você é aquela que me liga quando eu não espero, quando é na madrugada, se preocupa, ela cuida”. Vale ressaltar que Chris foi desligada em 2014 da emissora em que trabalhava.