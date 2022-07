Encontro animado: Convidada dorme ao vivo no programa de Patrícia Poeta

Mudanças no ‘Encontro’ não mudam as pautas do programa e continuam no mesmo lenga lenga

Minha gente, já tínhamos ficado um pouco cabisbaixos com as mudanças no ‘Encontro’, que foram bem menos do que a gente esperava, mas jamais imaginávamos que o programa estava tão capenga que os convidados até dormem. No programa desta segunda (18), uma convidada viralizou ao dormir ao vivo.

“Agora, eu quero saber aqui, levanta a mão pra mim aqui no auditório aquela galera que só malha no fim de semana, tem a galera do fim de semana?”, questionou, ficando sem resposta do público (totalmente entediado). “Não? Então eu vou dar uma boa notícia”, seguiu Patrícia.

Não é de hoje que o programa está enfrentando problemas com a audiência e os números no Ibope não têm apresentado um bom resultado. Além disso, a gente tem percebido que o programa virou uma fábrica de memes e alvo de diversos ataques.

Patrícia, mulher, bota um cropped e reage para nós! Anima esse negócio, porque em plena segunda-feira é complicado manter a pose no ritmo lento do programa.