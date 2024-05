Encontro gay de repórter da CNN acaba em queda do terceiro andar no Distrito Federal

Minhas fofoqueiras de Brasília me ligaram assim que ficaram sabendo do caso do jornalista da CNN que saiu do trabalho com um encontro gay marcado e acabou caindo de um prédio do terceiro andar. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem investigado o caso.

De acordo com o jornal Metrópoles, o profissional teria caído do terceiro andar de um prédio na Asa Norte, em Brasília, depois de um encontro com outro rapaz.O funcionário é um repórter que dá expediente nos telejornais matinais da CNN Brasil na capital federal. A ocorrência foi registrada nas primeiras horas da última quinta-feira (23), segundo o TV Pop.

O repórter teria saído da sede da emissora, já pela manhã, em direção ao apartamento de um homem que conheceu através de um aplicativo gay. Durante o encontro sexual, que aconteceu em horário de expediente, o comunicador caiu de uma altura de mais de 12 metros.

Ele ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), onde passou por cirurgias. A Polícia Civil tem tratado o caso de forma bastante sigilosa e quer colher o depoimento do repórter para descobrir o que aconteceu. A identidade do repórter tem sido mantida em segredo e o dono do apartamento será chamado para prestar depoimento.