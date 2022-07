Muita emoção: ‘Encontro’ de número 2.570 faz homenagem para Fátima Bernardes

Apresentadora teve que segurar a emoção ao informar que esse será o último programa nesse horário

Gente, escorreu uma lágrima, afinal, nesta sexta (01), a Globo se movimentou de uma forma diferente ao ter o encerramento do ‘Encontro com Fátima Bernardes’ no horário que o programa seguiu por 10 anos. Fátima foi recebida às palmas e teve que conter a emoção.

OBRIGADO, FÁTIMA! Hoje é o último dia da apresentadora no programa. Vem comigo assistir esse #Encontro cheio de emoção 💘 pic.twitter.com/F0Ue0G9Azf — TV Globo 🪂 (@tvglobo) July 1, 2022

“Muito obrigada, queria agradecer a Globo por permitir essa manifestação linda. Não me sinto merecedora de tanto carinho. É demais para mim, muito obrigada”, disse a apresentadora, muito emocionada.

O programa ainda teve a presença musical de Ferrugem, que agradeceu pelas 14 vezes que foi ao programa. “Tudo começou aqui, você me deu a primeira oportunidade, só tenho a te agradecer”, disse o cantor.

Fiquei muito emocionada, viu? Não nego, nem eu sabia que gostava tanto assim do programa.