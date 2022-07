Dona Globo, cadê o dinheiro do cenário novo do Encontro?

Novas manhãs da Rede Globo continuam com o mesmo cenário do programa que era filmado no Rio de Janeiro

Isso não pode fazer parte das estratégias do Grupo Globo, já que mudou a estratégia do programa com uma mudança radical no horário e apresentação do programa, que agora fica por conta de Patrícia Poeta, deveriam mudar também o cenário, poxa!

Bom dia, bom dia, bom dia! As nossas #SuperManhãs começaram com novidades ✨ Chega mais que é hora do nosso #Encontro com @patriciapoetap e @ManoelSoares_ ❤️ pic.twitter.com/t9BMI2OLmR — TV Globo 🪂 (@tvglobo) July 4, 2022

Eu esperava muito mais, já que o programa que embalou a saída de Fátima Bernardes do Encontro foi lindo, imaginava que a Globo estaria preparando uma super surpresa para essa segunda (04), mas cai do cavalo.

O programa continua com o mesmo cenário dos anteriores, fazendo mudanças apenas no horário e na apresentação, que agora conta com Patrícia Poeta. Ah, não menos importante, o programa que antes acontecia ao vivo do Rio de Janeiro, agora acontece em São Paulo.

Cadê as “super manhãs da Globo”? Prometeu e não cumpriu hein famosinha do plim plim. Esperava mais de vocês, principalmente com todo mistério que foi feito sobre as mudanças dentro da emissora.