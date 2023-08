Empresário que descobriu Larissa Manoela sai em defesa dos pais da atriz

Marcelo Germano também criticou a atitude do Fantástico de transmitir o desabafo da atriz exatamente no dia dos pais.

Amores, após muitos famosos comentarem sobre a polêmica envolvendo o pronunciamento da maravilhosa Larissa Manoela, a respeito de seus pais, no Fantástico de ontem (13), o empresário Marcelo Germano, que foi o responsável por descobrir a atriz, através de suas redes sociais saiu em defesa dos pais da famosa.

De início, Germano fala que ao contrário do resto do Brasil naquele momento ele estava ali para parabenizar Gilberto, por sempre ter sido um pai maravilhoso para Larissa, e não para instigar mais discórdia.

“Enquanto o Brasil todo provoca discórdia entre pais e filhos, estou aqui para parabenizar o Gilberto pelo Dia dos Pais. Esse cara fantástico que sempre esteve ao lado da filha em todos os momentos. Sabe Gilberto tudo isso vai te deixar mais forte e logo essa filhota estará ao seu lado novamente sempre com esse sorriso e brilho nos olhos”, iniciou o empresário.

Logo em seguida, ele ressalta o fato de ter descoberto a famosa e por isso afirma saber de tudo o que se passa entre eles, no âmbito profissional, garantindo que gerenciar seus próprios negócios nunca foi um interesse de Larissa.

“Aos desinformados que falam: ‘Marcelo Germano, você não sabe de nada’, minha resposta é simples. Eu sei de tudo, pois eu descobri essa menina, conheço toda a história dela e essa liberdade que ela almeja ela sempre teve. Quanto a questão de gerenciar seus próprios recursos, ela nunca gostou disso e se hoje despertou essa vontade, que bom sinal que amadureceu”, afirmou.

Continuando, Marcelo garante que nessa briga, ele está do lado da família, ou seja, da junção da atriz com os seus pais, desejando que ela continue brilhando profissionalmente e que se espelhe na força de sua mãe, Silvana, e no coração de seu pai.

“Estou do lado da família que são só 3 juntos. Essa é a única e verdadeira família de Larissa, aquela que estará junto com ela nos momentos mais difíceis. Que ela continue brilhando como sempre, não esquecendo de ser firme como sua mãe Silvana, que sempre foi um leão para proteger a filha, e, ao mesmo tempo, coração como seu pai Gilberto, que com equilíbrio conseguia resolver conflitos com sua mansidão”.

Por fim, Germano critica o Fantástico por ter veiculado o desabafo da atriz exatamente no dia dos pais, alegando que tal atitude pode influenciar mulheres de filhos a irem contra os seus pais por terem opiniões contrárias e afirmando que, para ele, os pais colocarem limites é sinal de amor e não de aprisionamento.

“E aqui uma mensagem ao Fantástico, que é um programa incrível e que assisto desde criança. Na próxima vez, não solte uma entrevista dessa no Dia dos Pais, pois Larissa é influenciadora de milhões e isso desperta um sentimento de filhos irem contra seus pais por serem contrariados. Eu sou do tempo que Pai que coloca limites nos filhos é amor e não aprisionamento como muitos estão interpretando. Enfim a tempestade vai passar e eu estarei sempre aqui torcendo pela vitória dos 3, pois juntos construíram o fenômeno da TV brasileira Larissa Manoela”, finalizou o empresário.