Empresário faz tatuagem com milho, pix e imagem de Larissa Manoela

André Kodjaoglanian, de 31 anos, decidiu tatuar o rosto da atriz com um milho e o ícone do pix

Todos nós sabemos que o áudio de Larissa Manoela pedindo pix para pagar sua conta na praia viralizou na web, mas jamais imaginávamos que isso viraria uma tatuagem para o empresário André Kodjaoglanian, de 31 anos. Ele tatuou o rosto da atriz com um milho e a logo do pix atrás de Larissa.

A tatuagem aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o desenho foi feito por Dharma Tattoo que mostrou os detalhes da tatuagem em suas redes sociais.

“Acho que foi a melhor forma de dizer que tatuagem não precisa de significado. Foi uma brincadeira entre amigos! Conheço os meninos do estúdio Dharma há anos. O trampo do Edu é sempre sensacional, então, não hesitei”, declarou André, rindo.

Ela ainda completa: “Foi uma situação meio chata, mas de forma alguma foi com intuito de uma brincadeira de mau gosto”, completou André.