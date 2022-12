Empresária de Thiago Rodrigues diz que ele perdeu parte do couro cabeludo

Ator foi agredido no Rio de Janeiro e chegou a ficar desacordado na rua

Meu Deus! A empresária do ator Thiago Rodrigues disse que o ator perdeu parte do couro cabeludo depois de sofrer um ataque ao sair de uma festa no Rio de Janeiro. O ator não tinha entendido que estava sofrendo um assalto até levarem o seu celular e o agredirem na cabeça.

“Ele está bem agora, ficou bem machucado e em choque com a situação… Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a esse tipo de coisa”, disse a empresária à revista ‘Quem’.

Ela ainda explica a situação: “Foi uma covardia absurda. Ele estava indo pegar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para pegar um táxi. E quando foi atravessar a Praça Santos Dumont já foi abordado. Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu”, contou.

A cabeça do ator ficou muito machucada, mas ele está bem depois de ser atendido no Hospital Miguel Couto.