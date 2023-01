Empresa investigada por desvio de dinheiro diz que bancará a formatura dos alunos de medicina da USP

A empresa está sendo investigada por ter feito nove depósitos para a acusada de desvio de dinheiro, Alicia Veiga.

Gente, finalmente uma boa notícia para aqueles pobres universitários que levaram um calote daqueles da colega de classe Alicia Dudy Müller Veiga, que está sendo acusada de desviar cerca de 920 mil reais que deveriam ser destinados à formatura dos alunos de medicina da USP.

Nesta segunda-feira (23), a empresa responsável pela formatura e que está sendo investigada por fazer nove transferências a garota, prestou esclarecimentos ao Procon e segundo o chefe de gabinete do órgão, Guilherme Farid, a ÁS Formaturas se dispôs a bancar o evento, com a mesma estrutura e qualidade que havia sido contratada.

“A empresa se propôs a entrar em contato com todos os estudantes oferecendo essa proposta. A maior parte do valor está relacionada à infraestrutura física e eles [ ÁS Formaturas] disseram que iriam absorver os valores com seus fornecedores parceiros”, revelou Guilherme Farid.

De acordo com ele, o contrato da formatura, que foi feito entre duas pessoas jurídicas, foi mal elaborado e informal.

“A empresa é responsável pela falha jurídica do contrato, por isso, se dispôs a executar o contrato absorvendo o prejuízo. Ela vai entrar em contato individualmente com cada estudante”, explicou o chefe de gabinete do Procon.

Diante disso, a empresa terá 15 dias para entrar em contato com os 130 formandos que foram prejudicados com desvio feito por Alicia, e caso todos aceitem a sua proposta, a empresa deverá voltar ao Procon, com um plano de conformidade, o qual será acompanhado pelo órgão até a oficialização da festa.