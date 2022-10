Empreguetes: Elenco se reúne para falar de filme

Taís Araújo surpreendeu os seguidores no Instagram ao postar foto do lado das amigas de elenco

Estão nos deixando sonhar e não estão colocando limites nas produções da Globo. Taís Araújo levou o pensamento das minhas fofoqueiras à loucura depois de publicar uma foto com o elenco de ‘Empreguetes’. Na ocasião, Isabelle Drummond, Leandra Leal e Claudia Abreu se juntaram para falar sobre o possível filme das empregadas domésticas mais famosas do Brasil.

“A gente segue no desejo e no trabalho pra acontecer o nosso filme com essas personagens que a gente ama. Nessa foto está parte do elenco, diretora e autores. Meu coração quentinho e querendo muito reviver essa história com vocês “, escreveu a atriz na legenda.

Ainda esse ano a atriz participou do ‘Encontro’ e revelou seu desejo em fazer um filme com a história da novela ‘Cheias de Charme’. Será que vem aí?