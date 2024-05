Emily faz de tudo para entrar na Fazenda, mas seu nome não é bem vindo dentro do reality

Ao contrário da ex-namorada do Buda, Camila Moura, que já está confirmada no reality da Record, Emily Gracia não passa nem na porta, mas está fazendo de tudo para entrar no reality rural do Carelli e fechar a cota de barraqueira. Os últimos acontecimentos têm mostrado que ela faz de tudo para aparecer com participação até de Carlinhos Maia. Pra quem não sabe, para entrar no reality o nome tem que estar no auge para estar listado como um dos convidados, afinal, não vimos Erick Ricarte?

Recentemente, a influenciadora disse que foi empurrada em um casamento e teve até o seu cabelo puxado na hora do buquê. Em entrevista para Léo Dias, ela contou detalhes do evento. “Na hora do buquê, puxaram meu cabelo, empurraram. Aí, eu caí em cima de algo que me queimou. Foi no negócio que solta fumaça (que eu caí)”, descreveu.

Emily ainda fez um desabafo em suas redes sociais sobre amizades falsas e postou imagens de que está machucada, com a perna roxa. “Infelizmente nesse mundo em que vivemos, em certos eventos temos que ser educados até com quem sabemos que sejam capazes de apunhalar pelas costas”, ressaltou.

A polêmica cresceu tanto, que Carlinhos Mia teve o seu nome atravessado no assunto do buquê. “Vocês precisam entender que existe um enorme mal-estar entre Emily e o meu marido [por causa de Babal Guimarães]. Teve agressão, traição, teve prisão. Vocês sabem disso. Estou falando agora sobre o lado de Lucas. Eu vou falar com ele e ele me entende. Mas vocês precisam entender que quando aconteceu a polêmica entre Emily e Babal, o Lucas tinha perdido o pai e a mãe, então ele também não soube lidar”, disse Carlinhos.

O influenciador ainda disse que seu marido, Lucas Guimarães, não gosta dela. “Eu sei também que ambos [Emily e Babal] erraram em muita coisa e que muitas coisas ali poderiam ter sido resolvidas no off. Ele [Babal] que segurasse o problema, Emily tinha o direito dela de estar com raiva e falar o que quisesse dele, mas na raiva ela atacou a família dele também e Lucas ainda tem mágoa”, finalizou.