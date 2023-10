Emily Blunt pede desculpas por comentário gordofóbico

A atriz de ‘Oppenheimer’ diz que ficou em ‘choque’ ao rever suas falas no vídeo em que pratica gordofobia contra uma garçonete.

A atriz Emily Blunt se tornou um dos assuntos mais comentados da internet nos últimos dias ao ser acusada de gordofobia por conta do uso de linguagem sensível durante uma entrevista que viralizou.

Os fãs da atriz encontraram um vídeo da participação da atriz no programa de TV britânico de Jonathan Ross, em 2012. Nessa entrevista, ela conta uma história que viveu em um restaurante, e se refere a uma garçonete como “enorme”, isso enquanto recorda as gravações de “Looper – Assassinos do Futuro”.

Obviamente o vídeo que vem ganhando força nas redes sociais, então Emily pediu desculpa pela sua péssima postura: “Eu preciso abordar isso diretamente, pois minha reação ao assistir a este clipe de 12 anos atrás foi de choque”, diz Blunt em declaração exclusiva à People publicada nesta sexta-feira (20).

“Estou chocada por ter dito algo tão insensível, prejudicial e sem relação com a história que eu estava tentando contar em um talk show”, completa.

“Sempre me considerei alguém que jamais sonharia em magoar alguém, então o que me levou a dizer algo assim naquele momento é algo que não reconheço como parte de mim ou do que acredito,” ela acrescenta. “No entanto, aconteceu, eu disse isso, e sinto muito por qualquer mágoa causada. Eu era absolutamente madura o suficiente para saber melhor”.