Emily Araújo alfineta Globo sobre relação tóxica no BBB: “Deveria ter feito em 2017”

Ex-BBB parabenizou a emissora, mas não deixou de lembrar o que passou com o médico Marcos Harter dentro do reality

Se vocês acharam que o pronunciamento de Tadeu Schmidt não ia dar o que falar dentro do BBB 23, se enganaram, porque o apresentador foi parar nos assuntos mais comentados e a ex-BBB Emily Araújo não deixou de alfinetar o programa. A musa parabenizou a Globo e disse que deveriam ter feito o mesmo em 2017, quando ele sofreu nas mãos do médico, também participantes do reality, Marcos Harter.

“Parabéns, Globo, por fazer o que deveriam ter feito em 2017”, escreveu a influenciadora.

E não parou por aí, porque ela ainda completou: “Assim a Bruna não precisa passar por mais de quatro anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu”.

Emily e Marcos tiveram várias brigas na sua edição e uma delas o médico chegou a segurá-la com força pelos braços, machucando ela. A polícia se envolveu na edição de 2017 e ele acabou expulso da edição.