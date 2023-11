Emboscada: Jovem joga óleo quente em amiga por causa de ex-namorado

Nós sabemos que o ciúme pode arruinar uma amizade e a vida de muitas famílias e foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Um jovem armou uma emboscada para sua amiga após descobrir que ela estava trocando mensagens com seu ex-namorado. Emanuelly, de 18 anos, jogou água e óleo fervendo em sua amiga, Maria Eduarda, que teve que ser atendida em um hospital.

Emanuelle ainda confessou o crime em uma mensagem em aplicativo. “Estava olhando as conversas rela, queria esperar ela chegar que eu ia passar vergonha nela ali mesmo, fui para a casa dela e eu já estava com a água na panela no fogo, coloquei muita água e muito óleo”, disse.

A mãe de Emanuelly pediu desculpas à família de Maria Eduarda após o ocorrido. Maria Eduarda foi socorrida e está internada em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro.