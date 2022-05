’Todas as Flores’ é a nova novela de Emanuel Carneiro

Trama que antes chamava ‘Olho por Olho’ trocou de nome para lançamento no Globoplay

Cadê minhas noveleiras? Minha gente a Globo está recheada de novidades para quem ama uma novelinha, assim como eu. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, ‘Guerreiros do Sol’ será a terceira novela de George Moura e Sérgio Goldenberg a ir para a plataforma de streaming da emissora, logo após a nova novela de Emanuel Carneiro.

E não para por aí, a trama de Emanuel Carneiro, que passou por uma repaginada no título. Ao invés de se chamar ‘Olho por Olho’ a novela chega com o nome de ‘Todas as Flores’. Esse lançamento não podemos perder por nada.

“A ideia é que a gente lance uma novela por ano no Globoplay, contando com a expertise de criação e produção dos Estúdios Globo. As novelas são, indiscutivelmente, uma paixão nacional do nosso público, que encontra no streaming uma nova experiência de consumo”, disse Érick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos.

A novela promete entregar tudo que a gente queria, chegando para nós em outubro deste ano com 85 capítulos. Já podem me considerar uma ansiosa aqui, porque amo as tramas de Emanuel e quero saber todos os detalhes dessa nova novelinha.