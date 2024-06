Em tratamento de câncer, mãe de Isis Valverde se muda para São Paulo

Desde o começo desta nota, quero enviar meus mais sinceros votos de saúde e boas energias para Dona Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde. De acordo com Leo Dias, ela se mudou para São Paulo após o diagnóstico de câncer de mama. A ideia é que ela inicie o tratamento na cidade.

Vale lembrar que além de cuidar da mãe, Isis Valverde está cuidando dos preparativos de seu casamento, que está marcado para novembro deste ano.

Tempos antes a atriz Isis Valverde surgiu emocionada nas redes sociais ao defender a liberdade da mãe, Rosalba Nable. É que ela foi julgada ao assumir um namoro com um homem mais jovem. “A gente não presta atenção e que bom que chega um momento que a gente pode falar sobre isso”, afirmou a atriz logo no início do vídeo.