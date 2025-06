Em parceria com YouTube, Ana Laura Lopes ganha destaque em outdoors na Times Square e Sunset Blvd

Prestes a estrear sua primeira turnê nacional em São Paulo, a cantora Ana Laura Lopes vive momentos marcantes em sua carreira, alcançando espaços também fora do Brasil. Recentemente a artista viajou para Nova Iorque para presenciar a exibição de seu outdoor na famosa avenida Times Square. Essa conquista, que também contou com outro outdoor na Sunset Blvd, em Los Angeles, é fruto de uma colaboração com o YouTube, através do programa Foundry, que impulsionou a visibilidade de seu trabalho.

A oportunidade de ter um outdoor na Times Square surgiu após um convite inesperado do YouTube para uma reunião em São Paulo com a equipe global da plataforma. Durante a conversa, ela expressou sua gratidão pelo outdoor anterior na estação da Sé (São Paulo), uma iniciativa do programa Foundry, e em tom de brincadeira, mencionou o sonho de ter seu rosto estampado na Times Square. A resposta da equipe foi promissora, e em poucos dias, a artista recebeu a notícia de que teria não apenas um, mas dois outdoors: um na lendária Times Square, em Nova Iorque, e outro na também icônica Sunset Blvd, em Los Angeles. Esse passo a levou de volta aos Estados Unidos para a gravação de conteúdo.

Há um ano, ela esteve no país para um intercâmbio de trabalho na Disney e jamais imaginou que sua vida mudaria tão drasticamente em tão pouco tempo. Agora pôde retornar aos Estados Unidos como artista e foi um momento profundamente emocionante e nostálgico para Ana Laura Lopes. “Revisitei lugares que eu já tinha ido, mas agora com outro olhar. É muito gratificante e emocionante poder viver tudo isso como artista independente”, conta.

Para ela, a emoção de ver seu rosto em um dos principais outdoors da Times Square por uma semana foi indescritível. Ana Laura Lopes, que já havia sonhado em estar naquele local, sentiu um orgulho imenso por representar seu público e o Brasil de forma tão impactante através do YouTube. Essa vivência reforçou sua crença em não ter medo e continuar seguindo seu sonho com todas as forças, lembrando-se da trajetória assustadora, mas sempre resiliente, de mudar de cidade sozinha para seguir sua paixão pela música.

“Eu com certeza falaria pra Ana Laura Lopes do passado para não ter medo e continuar com todas as forças seguindo o seu sonho de trabalhar com música e de ser uma grande artista. Eu sei que foi muito assustador ter me mudado de cidade sozinha para poder seguir esse sonho e eu passei por coisas que me fizeram ter medo, mas em momento nenhum eu pensei em desistir porque o meu sonho sempre foi maior então eu com certeza diria pra ela continuar seguindo esse sonho”, conclui a artista.

Ana Laura Lopes apresentou no fim de maio, o álbum de estreia, “Meu endereço”, um trabalho autoral composto por 15 faixas que transcendem as emoções e vivências dos seus 23 anos de idade. Com uma sonoridade diversa e referências brasileiras, ela abre as portas da própria história com energia, poesia e verdade no disco que já está disponível em todas as plataformas digitais.

No próximo dia 10 de Julho, Ana Laura Lopes sobe ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, para o primeiro show da turnê “Meu Endereço“. Os ingressos já estão à venda na plataforma Uhuu (clique aqui para garantir o seu)

Sobre Ana Laura Lopes:

Responsável por diversos singles de sucesso nos últimos anos, a cantora e compositora mineira Ana Laura Lopes tem a carreira marcada por letras divertidas sobre relacionamentos, inspiradas em histórias reais e direcionadas ao público da Geração Z, refletindo a sua personalidade leve, carismática e cheia de energia.

Com um forte engajamento e conteúdos viralizados, ela acumula mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais, em que divulga sua música e arte, e já aparece em playlists e Tik Toks de todo o Brasil.

O crescimento da carreira da cantora nas plataformas digitais é explosivo. Em agosto de 2024 lançou a música “Fantasma”, faixa que se tornou um fenômeno viral de forma completamente orgânica, acumulando mais de 15 milhões de plays e ultrapassando a marca impressionante de 45 milhões de streamings.

O sucesso foi ampliado quando João Gomes lançou a versão vaqueiro do single, impulsionando ainda mais a faixa.

Recentemente a artista conquistou o Top 6 Brasil com a versão MTG do mesmo single. A faixa entrou no ranking dia 31 de dezembro, onde permaneceu por mais de uma semana no Top 10 e seguiu no Top 50 por mais de 60 dias.

