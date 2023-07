Em nova rede social, Carlinhos Maia pede para que André Valadão não mate ninguém

O influenciador já tinha falado sobre as falas polêmicas dele Valadão, mas parece que o buraco é mais em baixo

Viiish, Carlinhos Maia está atacando André Valadão de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Depois de falar sobre as falas polêmicas do pastor, ele agora usa a nova redes sociais para rebater a sua chegada. O empresário pede que ele não queria matar ninguém na nova rede.

“Bem-vindos por aqui também”, escreveu Valadão no Threads. Logo, Carlinho repostou e escreveu: “Por favor, só não manda matar a gente aqui também”, disparou.

Vale ressaltar que Carlinhos é uma das figuras de destaque no mundo gay, sendo casado com Lucas Guimarães há tempos.