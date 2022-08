Em nova fase, Leo Dias entrevista Sonia Abrão e pede desculpas

Aguardo ansioooosa para essa entrevista, LEO DIAS I LOVE YOUUUU. Um dos maiores colunistas e jornalistas da América Latina, juntou com a principal jornalista do mundo de celebridades Sônia Abrão nessa quinta-feira, 11, no Estúdio Câmera 5 localizado na Lapa em São Paulo, onde são feitos os programas da apresentadora, horas antes do programa A Tarde É Sua.

Sônia concedeu uma entrevista onde falou muito sobre a fama, da doença da fama, sobre GKay, sobre Susana Vieira. Leonardo aproveitou para pedir desculpas por problemas causados devido a concorrência na época do programa Fofocalizando no SBT, no qual ele era um dos apresentadores.

Ressaltando que Sônia é um dos pilares de sustentação do mundo das celebridades, ela que foi uma das grandes percursoras, da área e que está há mais de 35 anos falando de celebridades, ela que começou como jurada no programa de Flávio Cavalcante.