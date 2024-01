Em meio a polêmicas, Gil do Vigor sai em defesa de Davi: “É um reflexo do que acontece aqui fora”

O ex-participante do reality defendeu o confinado, afirmando que o que está acontecendo no programa também acontece aqui fora.

Meus amores, com toda a polêmica envolvendo o Davi, no BBB24, o nosso amado e carismático economista e ex-BBB Gil do Vigor utilizou as suas redes sociais para fazer um desabafo, em defesa do confinado, que está sendo alvo de perseguição dentro da casa, principalmente por parte das integrantes do camarote, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.

De acordo com Gil, geralmente, as pessoas menos favorecidas agem de tal forma pois não possuem grandes oportunidades em suas vidas.

“O que está acontecendo lá dentro é um reflexo do que acontece aqui fora. As pessoas nos julgarem sem terem calçado nossos sapatos. Porque é muito fácil chegar para um pobre, que lutou a vida inteira, que trabalhou a vida inteira e falar que ele é agressivo. Gente, a gente grita porque foi assim que a gente aprendeu na nossa vida. Imagina pegar três ônibus para ir para a faculdade, chegar em casa meia noite e ter que dormir três da manhã para acordar às 6h para ir trabalhar, quase não dormindo, para tentar conseguir mudar de vida (…) Isso começa a gerar um desespero, uma revolta, que a gente quer gritar. Mas alguém que infelizmente nunca calçou seus sapatos não vai te entender, vai te julgar”, desabafou Gil.

Gil do Vigor absolutamente perfeito nesse posicionamento! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/oWBzzQMgie — Dan Pimpão 🏳️‍🌈 (@DanPimpao) January 26, 2024