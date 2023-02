Em maré de azar, Lívia Andrade quebra um dente e é atacada por pulgas

Toda descabelada, a apresentadora diz não saber como foi que quebrou o seu dente desta vez.

Socorro! Gente, na manhã desta terça-feira (28) a apresentadora Lívia Andrade divertiu o seu público ao contar sobre a maré de azar que está enfrentando nos últimos dias. Enquanto estava dentro de um avião, a loira publicou um vídeo em seu instagram, sem som, onde a mesma parece dando breves sorrisos para mostrar que seu dente da frente está quebrado.

“Sorria, mesmo que você tenha quebrado o dente da frente”, legendou Lívia.

Em seguida, sem perder o bom humor, a gata publicou outro vídeo onde ela brinca com o fato de ter quebrado um dente, dizendo: “Bom é que a gente não está mais quebrando unha, está quebrando dente. Ou seja, está evoluindo”.

E pra quem pensou que já tinha acabado, esse foi só o começo. Pouco depois dos vídeos citados acima, já no consultório do seu dentista, a apresentadora resolveu pôr a boca no trombone e expôr que sofreu um ataque de pulgas na noite anterior (27).

“Vou mostrar para vocês, essa é a realidade. Eu contei a parte do dente, e não contei a parte da pulga. Eu conto e mostro, que se eu contar as pessoas não acreditam. Ontem teve a parte das pulgas, as pulgas me pegaram. Infestação de pulga, nunca vi tantas. Fui carregada pelas pulgas. Para vocês terem ideia, quando tirei a meia, as pulgas pulavam, de tantas que tinham”, começou a contar.

Lívia ainda conta que para não infestar os lugares de pulga, precisou ir para um hotel tomar banho e aí veio outro perrengue. Como já estava tarde e os comércios já estavam fechados, a loira teve que usar as amostras de produto de cabelo que são dadas no hotel, o que deixou seu cabelo um caos.

“Tive que ficar em um hotel – porque se entrasse em qualquer lugar, ia infestar. Tive que ir para o hotel tomar um banho. Até fogo taquei em mim, ontem. Shampoo e condicionador não tinha mais na cidade, já que a farmácia estava fechada. O que tinha no lugar era isso aqui. Isso que deu para fazer. Eu vim direto para o dentista, porque o dente é a minha prioridade, depois a gente vê o cabelo”, revelou a gata.

Por fim, a loira relembra outra ocasião na qual também quebrou o dente e confessa não saber como fez essa proeza desta última vez.

“Da outra vez que quebrei o dente, foi roendo um osso de cordeiro nos Estados Unidos. Já quebrei o da frente comendo uma galinhada, que a pessoa não pode ver um osso que quer roer. Esse eu realmente não sei como quebrou”, finalizou Lívia.