Em estado grave, Dennis Carvalho, está internado com septicemia

O ator, que possui uma carreira consolidada, iniciou sua carreira aos 11 anos.

Gente, gostaria de pedir que todos vocês mandem forças para um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira, o ator, diretor e dublador, Dennis Carvalho, de 75 anos. Ele está internado, no hospital Copa Star, do Rio de Janeiro, com um quadro delicado de Septicemia, ou seja, uma infecção generalizada.

Dennis começou sua carreira com apenas 11 anos, passando por inúmeros teleteatros, pela TV Paulista, pela TV Tupi e pela TV Globo, onde consolidou de vez sua carreira. Ao longo de sua carreira, atuou em 28 novelas, participou de 9 filmes, dirigiu 36 novelas e dublou 4 grandes sucessos.

O ator, que acumula 7 casamentos em seu histórico, sendo eles com a atriz Bete Mendes, a professora de educação física Maria Tereza Schimidt e as atrizes Christiane Torloni, Monique Alves, Tássia Camargo, Ângela Figueiredo e Deborah Evelyn, é pai 3 filhos, Leonardo Carvalho, Tainá Carvalho e Luiz Carvalho.