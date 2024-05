Em entrevista ao SBT, esposa de Tony Ramos fala sobre atual estado de saúde do ator

Genteee, trago uma excelente notícia para vocês. A esposa de Tony Ramos, Lidiane Barbosa acalmou o coração dos fãs do artista, que estão preocupados para saber seu real estado de saúde. O ator ficou internado depois de passar por uma cirurgia no cérebro, na última quinta-feira (16).

Durante uma entrevista ao repórter Rodrigo Assis, do programa Fofocalizando no SBT, Lidiane confirmou que o ator teve que passar por uma cirurgia, assim como já divulgado anteriormente pelo boletim médico do hospital, e garantiu que o estado de saúde do marido é excelente.

Ela ressaltou que, ainda neste sábado (17), Tony poderá ser transferido da UTI para a semi-UTI do hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“O susto foi muito grande, mas ele está ótimo;.Já, já ele estará falando. Amanhã está na UTI e, se Deus quiser, ele vai para o quarto. Está tudo bem. Obrigada, a cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa”, disse Lidiane, em entrevista ao SBT.

“Ele está bem mesmo. Se não estivesse, não estaria falando, mas ele tá bem. A cirurgia foi maravilhosa, todos os médicos disseram. Foi um sucesso”.

O último boletim sobre o estado de saúde do ator foi divulgado nessa sexta (17/5). “O paciente realizou uma nova tomografia de crânio na manhã de hoje (17/5), que mostrou significativa melhora. Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, diz trecho do documento.