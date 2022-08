Em carreira solo, Simone continuará no sertanejo

Nossa coleguinha está com a nova fase da carreira de vento em popa. Após rumores que Simone seguiria para o Gospel, a cantora confirmou se continuará no estilo sertanejo e em outubro lançará músicas inéditas além do retorno aos palcos. Com o nome de Simone Mendes, ela prepara uma grande turnê pelo país.

Simone ficou com toda a equipe que pertencia a dupla ‘Simone e Simaria’, a RSS Produções Artísticas, do empresário Roberto Costa, que segue responsável pela agenda e carreira da artista, nessa nova etapa.

Simone também ganhou mais destaque nas cedes sociais e ganhou milhares de seguidores, ela é uma das cantoras brasileiras com o maior número de seguidores do país, com mais de 35 milhões. Ela costuma compartilhar seu dia-a-dia de uma forma bem-humorada e cativa os seguidores.