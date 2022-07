Traição? Elon Musk teve caso com mulher de um dos fundadores do Google

De acordo com o jornal ‘Wall Street Journal’ o empresário teve um affair com Nicole Shanahan

Socorro! Fofoqueiras corram aqui que o babado internacional envolve gente importante e muitos milhões, hein? De acordo com o jornal norte-americado ‘Wall Street Journal’, Elon Musk teve um caso com Nicole Shanahan, quanto ela era casada com Sergey Brin, um dos co-fundadores do Google.

As fontes citadas pelo jornal dizem que o casal estava passando por dificuldades no relacionamento devido ao estresse causado pela pandemia. Ou seja, o kikiki não rolou séculos antes e o loirinho mostrou ser bem espertinho na hora H.

Vale lembrar que o casal tem um filho de 3 anos, para deixar o babado mais história de novela ainda.

Musk negou qualquer envolvimento com Nicole. “Isto é besteira. Sergey [Brin] e eu somos amigos e estávamos numa festa ontem a noite. Eu apenas estive com Nicole duas vezes em três anos, e nessas ocasiões com muita gente ao redor. Nada romântico. O divórcio entre Sergey [Brin] e Nicole não tem nada a ver comigo”, disse ele.