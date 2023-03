Elon Musk volta a ser o homem mais rico do mundo

Empresário contou com a alta nas ações da Tesla de quase 70% neste ano de 2022

Tá pensando que Elon Musk está de brincadeira? Se em 2021 ele tinha perdido o posto de homem mais rico do mundo, agora ele retorna para o trono com as ações da Tesla sofrendo uma valorização de quase 70%. O ranking é da Bloomberg e é importante lembrar que a fortuna dele era avaliada em US$187 bilhões, cerca de R$972 bilhões.

Toda a bufunfa fica certa de US$2 bilhões acima do presidente-executivo do grupo de luxo LVMH, Bernard Arnault, que controla algumas marcas famosas, como Louis Vuitton.

Para quem não sabe, o empresário já viajou até de foguete para o espaço. Quem pode, pode, né?