Elon Musk quer desafiar Zuckerberg em ‘concurso de medição de pênis’

A disputa entre Elon Musk e Mark Zuckerberg tomou proporções ainda maiores depois de um tweet do dono da rede do passarinho azul

Elon Musk usou sua rede social, do passarinho azul, para dizer que quer enfrentar Mark Zuckerberg em um concurso de medição de pênis. A disputa entre os dois começou a ficar ainda mais acirrada quando Zuckerberg entrou com a rede social que trava um embate com o Twitter, o Threads.

“Eu proponho um concurso literal de medição de ‘pênis’”, escreveu Musk.

O comentário foi feito após o sucesso do Threads entre os internautas. Vale lembrar que o Twitter já era muito questionado diante da sua política de privacidade e de tudo que corria muito solto na rede com conteúdos explícitos.