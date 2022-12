Elon Musk movimenta a internet por não se identificar como homem cis

Dono do Twitter entrou em polêmica e dividiu opiniões na rede social por causa de gênero e sexualidade

Que história é essa Elon Musk? O dono do Twitter resolveu abrir o bico e dizer que não se identifica como homem cisgênero, ou seja, não se identifica com o sexo biológico. A discussão fomentou as redes sociais e não deixou de fora as discussões de pronomes.

“Não sou fã de pronomes quando alguém está dando todas as pistas visuais possíveis de que é ele ou ela, mas ainda assim insiste em dizer exatamente o que você achava que era. Eu apoio pronomes que não são completamente óbvios com base em dicas visuais”, respondeu ele.

Tudo começou com uma foto que o CEO da Tesla postou com a legenda: “Eu não sou uma pessoa que sofreu lavagem cerebral”. Na imagem uma pessoa usava uma máscara de proteção com a bandeira LGBTQIA+ e o emblema do feminismo.