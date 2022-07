Elon Musk desmente boato de traição: “Não faço sexo há séculos”

Empresário contou que encontrou Nicole duas vezes nos últimos três anos

Depois de ter sido acusado pivô na separação de Sergey Brin, um dos fundadores do Google, com Nicole Shanahan, Elon Musk desmente os boatos nos veículos de mídia e ainda revela que nçao faz sexo há séculos. Aloca!

“Sergey e eu somos amigos e fomos a uma festa juntos ontem à noite! Eu só vi Nicole duas vezes em três anos, ambas com muitas outras pessoas ao redor. Nada romântico”, iniciou o empresário.

O empresário ainda conta em mensagens que não faz sexo há séculos. Será? As especulações diante do caso continuam, claro, que as minhas fofoqueiras são do FBI.

Eu não perco o desenrolar deste caso nunca!